На Закарпатті зафіксували землетрус

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8 вересня о 16 год. 32 хв. вимірювальними приладами сейсмічної станції Карпатського регіону поблизу с. Брестів Мукачівського району було зафіксовано підземний поштовх магнітудою 2,5 без негативних наслідків.

Зазначають, що наразі звернень від громадян до ДСНС не надходило.

Нагадаємо

Востаннє на Закарпатті стався землетрус 3 січня цього року.