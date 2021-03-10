На Закарпатті зафіксовано рекордну добову смертність від COVID-19 з початку пандемії
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. В Закарпатській області за минулу добу померло 20 пацієнтів, які хворіли на COVID-19. Це найбільша цифра летальних випадків із початку пандемії в області. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Закарпатської ОДА.
Цитата
“Ситуація щодо COVID-19 на Закарпатті станом на 9: 00 10 березня: за минулу добу у 399 осіб підтверджено коронавірус методом ПЛР. 32916 закарпатців, у яких було підтверджено коронавірус методом ПЛР, одужали, загалом з початку пандемії у 44908 закарпатців встановлено діагноз COVID-19, із яких — 3021 медики та 2303 діти. 1032 людей померло, за минулу добу 20, із підтвердженим діагнозом COVID-19 методом ПЛР”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що станом на ранок 10 березня в області проведено 233705 досліджень COVID-19 методом ПЛР, 946 за добу у 17 закладах охорони здоров’я Закарпатської області госпіталізують хворих на COVID-19.
“Загалом у цих лікарнях виділено 2460 ліжок для хворих на COVID-19. Відсоток ліжок забезпечених киснем — 64,9 %. Відсоток завантаженості ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підозрілим/підтвердженим випадком COVID-19, — 83 %”, — зазначається в повідомленні.
Доповнення
Головний лікар Закарпатської обласної лікарні імені Новака Юрій Яцина повідомляв, що у разі збереження темпів поширення COVID-19 медичній системі в Закарпатській області наприкінці тижня загрожує колапс.
В Україні зафіксовано вже 1,416 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 9 березня, — майже 6,4 тисячі, подвоєння кількості випадків у порівнянні з днем раніше. При цьому кількість госпіталізованих за добу — 1,9 тисячі.