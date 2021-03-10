На Закарпатье зафиксирована рекордная суточная смертность от COVID-19 с начала пандемии
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. В Закарпатской области за минувшие сутки умерло 20 пациентов, которые болели COVID-19. Это самая большая цифра летальных случаев с начала пандемии в области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Закарпатской ОГА.
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“Ситуация COVID-19 на Закарпатье по состоянию на 9:00 10 марта: за минувшие сутки у 399 человек подтвержден коронавирус методом ПЦР. 32916 закарпатцев, у которых был подтвержден коронавирус методом ПЦР, выздоровели, всего с начала пандемии у 44908 закарпатцев установлен диагноз COVID-19 из которых — 3021 медики и 2303 дети. 1032 человек умерли, за минувшие сутки 20 с подтвержденным диагнозом COVID-19 методом ПЦР”, — говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что по состоянию на утро 10 марта в области проведены 233705 исследований COVID-19 методом ПЦР, 946 за сутки в 17 учреждениях здравоохранения Закарпатской области госпитализируют больных COVID-19.
“Всего в этих больницах выделено 2460 коек для больных COVID-19. Процент коек обеспеченных кислородом — 64,9%. Процент загруженности коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подозрительным/подтвержденным случаем COVID-19 — 83%”, — отмечается в сообщении.
Дополнение
Главный врач Закарпатской областной больницы имени Новака Юрий Яцына сообщал, что в случае сохранения темпов распространения COVID-19 медицинской системе в Закарпатской области в конце недели грозит коллапс.
В Украине зафиксировано уже 1,416 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 9 марта — почти 6,4 тысячи, удвоение количества случаев по сравнению с днем ранее. При этом количество госпитализированных за сутки — 1,9 тысяч.