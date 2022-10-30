На Закарпатті впав параплан, двоє осіб отримали поранення

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Вчора, 29 жовтня, пообіді до рятувальників Закарпаття надійшло повідомлення від колег зі Львова про те, що під час польотів на параплані двоє осіб втратили керування та впали в районі гори Гимба Хустського району. Авіатрощі зазнали двоє чоловіків: львів’янин 1964 та ужгородець 1982 років народження.

"На допомогу парапланеристам вирушили гірські пошуково-рятувальні відділення с. Нижні Ворота та с. Пилипець у складі 8 осіб на двох одиницях техніки", - йдеться в повідомленні.

Фахівці-рятувальники дістались до постраждалих, надали долікарську допомогу та транспортували їх до підніжжя гори Гимба, де на них вже чекали лікарі екстреної медичної допомоги.

Зазначається, що пілот параплана госпіталізований до Закарпатської обласної клінічної лікарні ім. А. Новака, пасажир від госпіталізації відмовився.

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