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На Закарпатті впав параплан, двоє осіб отримали поранення

На Закарпатті впав параплан, двоє осіб отримали поранення

Київ • УНН

 • 230416 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Вчора, 29 жовтня, на Закарпатті впав параплан з людьми, двоє осіб отримали поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.

Деталі

Вчора, 29 жовтня, пообіді до рятувальників Закарпаття надійшло повідомлення від колег зі Львова про те, що під час польотів на параплані двоє осіб втратили керування та впали в районі гори Гимба Хустського району. Авіатрощі зазнали двоє чоловіків: львів’янин 1964 та ужгородець 1982 років народження.

"На допомогу парапланеристам вирушили гірські пошуково-рятувальні відділення с. Нижні Ворота та с. Пилипець у складі 8 осіб на двох одиницях техніки", - йдеться в повідомленні.

Фахівці-рятувальники дістались до постраждалих, надали долікарську допомогу та транспортували їх до підніжжя гори Гимба, де на них вже чекали лікарі екстреної медичної допомоги.

Зазначається, що пілот параплана госпіталізований до Закарпатської обласної клінічної лікарні ім. А. Новака, пасажир від госпіталізації відмовився.

Нагадаємо 

На автошляху сполученням Одеса-Рені, в селі Великий Дальник, сталася ДТП за участю двох вантажних автомобілів і маршрутного таксі.

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