На Закарпатті у ДТП постраждало шість людей, в тому числі двоє дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. У Виноградівському району (Закарпатська область) п’яний водій на “Аudі” виїхав на зустрічну й зіткнувся з автомобілем “Volkswagen Gоlf”, у наслідок чого постраждало шестеро людей, у тому числі двоє дітей. Про це повідомив відділ комунікації поліції Закарпатської області, передає УНН.
Учора, 14 липня, ввечері у поліцію Виноградівського району надійшло повідомлення від медиків про те, що в селищі Королево відбулося лобове зіткнення двох автомобілів, потерпілих доставлено у Виноградівську лікарню для надання медичної допомоги.
“Прибувши на місце події, слідчо-оперативна група встановила, що зіткнулися автомобілі марки „Аudі-100“ та „Volkswagen Gоlf“, у яких перебувало загалом шестеро людей, серед них і діти. Винуватцем аварії був 30-річний водій „Аudі“, житель Королева. Водій не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся із автомобілем „Volkswagen Gоlf“ іноземної реєстрації під керуванням 27-річного жителя села Олешник Виноградівського району”, — розповіли у поліції.
У результаті ДТП тілесних ушкоджень зазнали шестеро потерпілих: обидва водії, пасажир “Аudі” та троє пасажирів “Гольфа”, серед яких двоє дітей віком 2 і 5 років. У дітей лікарі діагностували закриті черепно-мозкові травми, струс головного мозку, забій грудної клітки. Водій та пасажири “Гольфа” перебувають на стаціонарному лікуванні в травматологічному відділенні районної лікарні. Експертиза засвідчила, що водій “Аudі” перебував у стані алкогольного сп’яніння.
За даним фактом поліція розпочала розслідування. У діях водія вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження). Обставини автопригоди встановлюють слідчі.
Нагадаємо, водію, який у Харкові збив на тротуарі коляску у якій знаходився п’ятимісячний хлопчик, який загинув у наслідок ДТП, оголошено про підозру.