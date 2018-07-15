На Закарпатье в ДТП пострадали шесть человек, в том числе двое детей
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. В Виноградовском района (Закарпатская область) пьяный водитель на "Аudi" выехал на встречную и столкнулся с автомобилем "Volkswagen Gоlf", в результате чего пострадали шесть человек, в том числе двое детей. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Закарпатской области, передает УНН.
Вчера, 14 июля, вечером в полицию Виноградовского района поступило сообщение от медиков о том, что в поселке Королево произошло лобовое столкновение двух автомобилей, пострадавшие доставлены в Виноградовскую больницу для оказания медицинской помощи.
"Прибывшие на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что столкнулись автомобили марки "Аudi-100" и "Volkswagen Gоlf", в которых находилось всего шесть человек, среди них и дети. Виновником аварии был 30-летний водитель "Аudi", житель Королева. Водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "Volkswagen Gоlf" иностранной регистрации под управлением 27-летнего жителя села Олешник Виноградовского района", - рассказали в полиции.
В результате ДТП телесные повреждения получили шесть пострадавших: оба водителя, пассажир "Аudi" и трое пассажиров "Gоlf", среди которых двое детей 2 и 5 лет. У детей врачи диагностировали закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки. Водитель и пассажиры "Гольфа" находятся на стационарном лечении в травматологическом отделении районной больницы. Экспертиза показала, что водитель "Аudi" находился в состоянии алкогольного опьянения.
По данному факту полиция начала расследование. В действиях водителя усматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее телесные повреждения). Обстоятельства ДТП устанавливают следователи.
Напомним, водителю, который в Харькове сбил на тротуаре коляску в которой находился пятимесячный мальчик, который погиб в результате ДТП, объявлено о подозрении.