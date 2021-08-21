На Закарпатті стався вибух на АЗС: двоє людей постраждали

Деталі

Повідомлення про вибух на одній із АЗС у місті Хуст надійшло до поліції сьогодні о 10.45. На місці події працівники слідчо-оперативної групи поліції встановили, що внаслідок вибуху постраждало двоє людей: працівник автозаправочної станції та один з відвідувачів. Обоє потерпілих отримали термічні опіки і після надання необхідної медичної допомоги їх відпустили для амбулаторного лікування.

“Попередньо встановлено, що на АЗС проводилися монтажні роботи із використанням електрозварювального апарату. Ймовірно вибух був спровокований іскрою та випарами великої концентрації паливно-мастильних матеріалів. Проте остаточні причини будуть встановлені в ході подальшої перевірки та з‘ясування всіх обставин”, — йдеться в повідомленні.

Доповнення

Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження, попередня правова кваліфікація події ч.1 ст. 272 Кримінального кодексу України. Йдеться про Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві або будь-якому підприємстві особою, яка зобов’язана їх дотримувати, якщо це порушення створило загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або заподіяло шкоду здоров’ю потерпілого.

Нагадаємо

31 липня на шахтоуправлінні “Покровське” на глибині 815 метрів стався вибух. Оперативно на шахту був викликаний 10-й воєнізований гірничорятувальний загін. Люди з шахти були виведені на поверхню.