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На Закарпатье произошел взрыв на АЗС: два человека пострадали

На Закарпатье произошел взрыв на АЗС: два человека пострадали

Киев  •  УНН

 • 20642 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. В городе Хуст на Закарпатье, на АЗС произошел взрыв в результате которого пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Закарпатской области, передает УНН.

Детали

Сообщение о взрыве на одной из АЗС в городе Хуст поступило в полицию сегодня в 10.45. На месте происшествия сотрудники следственно-оперативной группы полиции установили, что в результате взрыва пострадали два человека: работник автозаправочной станции и один из посетителей. Оба пострадавших получили термические ожоги и после оказания необходимой медицинской помощи их отпустили для амбулаторного лечения.

“Предварительно установлено, что на АЗС проводились монтажные работы с использованием электросварочного аппарата. Вероятно взрыв был спровоцирован искрой и впрямь большой концентрации горюче-смазочных материалов. Однако окончательные причины будут установлены в ходе дальнейшей проверки и выяснения всех обстоятельств”, — говорится в сообщении.

Дополнение

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства, предварительная правовая квалификация события ч.1 ст. 272 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью на производстве или любом предприятии лицом, которое обязано их соблюдать, если это нарушение создало угрозу гибели людей или наступления иных тяжких последствий или причинило вред здоровью потерпевшего.

Напомним

31 июля на шахтоуправлении “Покровское” на глубине 815 метров произошел взрыв. Оперативно на шахту был вызван 10-й военизированный горноспасательный отряд. Люди из шахты были выведены на поверхность.

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