На Закарпатті "швидка" з пацієнтом злетіла в кювет

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КИЇВ. 18 червня. УНН. Сьогодні вранці водій автомобіля швидкої допомоги, який перевозив пацієнта, з'їхав у кювет. Про це повідомив відділ комунікації ГУНП у Закарпатській області, передає УНН.

"Сьогодні близько 10:00 на лінію "102" надійшло повідомлення про автомобільну аварію у межах с. Ганьковиця Свалявського району за участі автомобіля швидкої меддопомоги", – йдеться в повідомленні.

Як з'ясувалося, водію карети швидкої, який рухався на швидкості із ввімкненими світловими проблисковими маячками, не надали перевагу у русі транспортні засоби. У результаті цього він не впорався з керуванням і з'їхав у кювет.

"Машина перевозила пацієнта з Міжгірської райлікарні до обласного медзакладу. Внаслідок аварії ніхто не постраждав. Пацієнту оперативно викликали машину швидкої допомоги Свалявської лікарні, яка відвезла хворого за призначенням", – зазначили в поліції.

За фактом порушення безпеки дорожнього руху поліцейські склали на водія адміністративний протокол, який скерують до суду для прийняття остаточного рішення. Правоохоронці встановлюють обставини автопригоди.

Нагадаємо, карета швидкої допомоги збила 15-річного хлопця у Харкові. 

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