На Закарпатті протягом тижня зареєстрували 117 нових випадків кору
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 27 березня. УНН. Протягом останнього тижня на Закарпатті медики зареєстрували 117 нових випадів кору. Про це УНН повідомили у відділі епідеміологічного нагляду та профілактики інфекційних захворювань Закарпатського лабораторного центру МОЗ України.
“Така цифра відповідає показникам попереднього тижня. Хоча в структурі захворілих традиційно переважали діти до 17 років (74%, 86 випадків), кількість кору серед дорослих збільшилася із 19 до 31 випадків. Найвищі показники захворюваності кором зареєстровані серед дітей до 1 року та 1-4 роки, відповідно у структурі захворілих вони займають найбільшу частку — 27% та 39% відповідно”, — йдеться у повідомленні.
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Загалом з початку року на Закарпатті зареєстровано 1543 випадків кору, у тому числі 1218 серед дітей віком до 17 років (79%). Серед захворілих не мають щеплень проти кору 69%, одне щеплення отримали 19%, а вакциновані згідно календаря — 12%.
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