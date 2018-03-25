На Закарпатті позашляховик зіштовхнувся з товарним потягом

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УЖГОРОД-КИЇВ. 25 березня. УНН. Автомобіль Land Rover зіштовхнувся з товарним потягом на залізничному переїзді у с. Велика Копаня Виноградівського району. Про це УНН повідомили у відділі комунікації поліції Закарпатської області.

"…На місці події працівники поліції встановили, що автомобіль Land Rover під керуванням 26-річного жителя Тячівського району допустив зіткнення з товарним потягом. Машина рухалася з Хуста в напрямку до села Велика Копаня, а потяг прямував в смт Королево. Land Rover зачепив потяг на залізничному переїзді і авто відкинуло, водій отримав травму плеча. Його доставлено до лікарні у Виноградові. Життю чоловіка нічого не загрожує", – повідомляють у поліції.

Правоохоронці встановлюють, за яких обставин та з яких причин відбулося зіткнення. Попередня правова кваліфікація – ст. 286 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху.

Нагадаємо, на залізничному переїзді в селі Марківка, що на Полтавщині, зіткнулися вантажний мікроавтобус FORD Transit та пасажирський потяг. Попередньо водій авто отримав тілесні ушкодження.

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