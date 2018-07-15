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На Закарпатті митники виявили “нашпигований” бурштином автомобіль

На Закарпатті митники виявили “нашпигований” бурштином автомобіль

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 липня. УНН. У зоні митного контролю пункту пропуску “Ужгород” Закарпатської митниці ДФС вилучили “OPEL” та близько 20 кг бурштину, який був захований у передній панелі автомобіля, у водійському та пасажирському сидіннях. Про це повідомила прес-служба ДФС у Закарпатській області, передає УНН.

Як повідомили митники, в зону митного контролю пункту пропуску “Ужгород” Закарпатської митниці ДФС заїхав автомобіль “OPEL OMEGA”, з реєстраційним знаком Словаччини. Для проходження митного контролю водій, громадянин України, обрав смугу руху “зелений коридор”. Враховуючи систему ризиків та те, що автомобіль вперше переміщувався в зоні діяльності Закарпатської митниці ДФС за кордон, митники вивели транспортний засіб із загального потоку, направивши в бокс для проведення поглибленого огляду.

“В результаті проведення огляду автомобіля митниками та прикордонниками виявлено близько 20 кілограмів не задекларованого каміння бурштину в необробленому вигляді різних розмірів. Каміння було приховане у передній панелі автомобіля, у водійському та пасажирському сидіннях. Таким чином громадянин України вчинив дії, спрямовані на незаконне переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, використовуючи спеціально виготовлені сховища (тайники)”, — підкреслили у прес-службі.

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбачених частиною 1 статті 483 Митного кодексу України. На підставі статті 511 Митного кодексу України, безпосередні предмети порушення митних правил — бурштин, оцінка якого триває, та авто вилучено.

Нагадаємо, у пункті пропуску “Рава — Руська” митники викрили громадянку України, яка намагалася вивезти до Польщі велику партію бурштину.

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