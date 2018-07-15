На Закарпатье таможенники обнаружили "нашпигованный" янтарем автомобиль

Как сообщили таможенники, в зону таможенного контроля пункта пропуска "Ужгород" Закарпатской таможни ГФС заехал автомобиль "OPEL OMEGA", с регистрационным знаком Словакии. Для прохождения таможенного контроля водитель, гражданин Украины, выбрал полосу движения "зеленый коридор". Учитывая систему рисков и то, что автомобиль впервые перемещался в зоне деятельности Закарпатской таможни ГФС за границу, таможенники вывели транспортное средство из общего потока, направив в бокс для проведения углубленного осмотра.

"В результате проведения осмотра автомобиля таможенниками и пограничниками обнаружено около 20 килограммов незадекларированного камни янтаря в необработанном виде различных размеров. Камни были скрыты в передней панели автомобиля, в водительском и пассажирском сиденьях. Таким образом гражданин Украины совершил действия, направленные на незаконное перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля, используя специально изготовленные хранилища (тайники)", - подчеркнули в пресс-службе.

Указанные действия имеют признаки нарушения таможенных правил, предусмотренных частью 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины. На основании статьи 511 Таможенного кодекса Украины, непосредственные предметы нарушения таможенных правил - янтарь, оценка которого продолжается, и авто изъяты.

Напомним, в пункте пропуска "Рава - Русская" таможенники разоблачили гражданку Украины, которая пыталась вывезти в Польшу крупную партию янтаря.