На в'їзді у Слов'янськ між активістами блокади та правоохоронцями сталася сутичка - поліція

"У районі 19 години сьогодні відбулося зіткнення з поліцією. Всі події, які відбулися, я думаю їх оцінку має дати генеральний прокурор України, в інакшому випадку, коли в країні немає закону то в країні починається вакханалія", - заявив В.Аброськін.

Зокрема, полковник ГУ НП в Донецькій області Юрій Голубан, розповів, що в сутичці брали участь близько 45 учасників блокади.

"Сьогодні близько 19 години мій підрозділ ніс службу із охорони правопорядку на посту при в'їзді в місто Слов'янськ. Цей підрозділ там перебуває по розпорядженню штабу АТО, в якому йшлося про те, що в нас на території області проводять контрдиверсійні заходи. Близько 19 години під'їхала колона машин з 13 автівок з невідомими людьми. Голова Слов'янська запропонував переїхати цей блокпост по інструкціях, тобто пред’явити документи та дозволити оглянути автомобілі. Вони відмовилися це зробити, при цьому вийшов нардеп Парасюк і з погрозами та лайкою почав ображати співробітників поліції і намагався провокувати бійку. Після того як в нього одного це не вийшло він дав команду людям з колони і вони вийшли і Парасюк очолив напад на співробітників поліції. Приймало в нападі на співробітників поліції близько 45 осіб", - розповів Ю.Голубан.

При цьому поліція вирішила не застосовувати вогнепальну зброю.

"Після того як вони прорвали блокпост своїми діями, тобто груповим нападом на співробітників, то сіли в машини та пройшли по дорозі", - додав він.

Нагадаємо, 13 березня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що під час контрдиверсійної операції в зоні АТО силами спецоперацій затримано 43 особи, в яких виявлено зброю.

Нагадаємо, штаб блокади на сторінці у Facebook повідомляв, що на редуті “16 добровольчого батальйону” у Кривому Торці почався штурм у якому задіяна спецгрупа СБУ. Вона за підтримки БТР і спецназу поліції намагається вилучити у учасників Блокади офіційно зареєстровану зброю.