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На в'їзд в Україну напередодні Великодня утворилися великі автомобільні черги

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. Напередодні пасхальних свят у пунктах попуску на кордоні на в'їзд до України спостерігаються черги з автомобілів. Про це УНН повідомили у прес-службі Держприкордонслужби.

"Напередодні Великодня у пунктах попуску на в’їзд в Україну почали утворюватися черги з автомобілів, особливо на українсько-польському кордоні", - повідомили у прикордонній службі.

Прикордонники пояснили, що це пов’язано з тим, що значна кількість громадян України, хто працював за кордоном або перебував за межами країни з метою навчання, повертаюся на пасхальні свята додому.

"Зокрема, станом на 11 годину перед пунктом пропуску "Ягодин" накопичилось близько 600 транспортних засобів на в’їзд в Україну. А перед пунктами пропуску "Шегині" та "Краковець" у черзі стоять приблизно по 300 легкових автомобілів. Зазначимо, з української сторони черг немає в усіх пунктах пропуску", - додали у відомстві.

Як повідомляв УНН, на великодні свята Держприкордонслужба посилить заходи безпеки на кордоні та на КПВВ на лінії розмежування в зоні АТО.

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