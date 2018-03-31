На в'їзд в Україну напередодні Великодня утворилися великі автомобільні черги
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Напередодні пасхальних свят у пунктах попуску на кордоні на в'їзд до України спостерігаються черги з автомобілів. Про це УНН повідомили у прес-службі Держприкордонслужби.
"Напередодні Великодня у пунктах попуску на в’їзд в Україну почали утворюватися черги з автомобілів, особливо на українсько-польському кордоні", - повідомили у прикордонній службі.
Прикордонники пояснили, що це пов’язано з тим, що значна кількість громадян України, хто працював за кордоном або перебував за межами країни з метою навчання, повертаюся на пасхальні свята додому.
"Зокрема, станом на 11 годину перед пунктом пропуску "Ягодин" накопичилось близько 600 транспортних засобів на в’їзд в Україну. А перед пунктами пропуску "Шегині" та "Краковець" у черзі стоять приблизно по 300 легкових автомобілів. Зазначимо, з української сторони черг немає в усіх пунктах пропуску", - додали у відомстві.
Як повідомляв УНН, на великодні свята Держприкордонслужба посилить заходи безпеки на кордоні та на КПВВ на лінії розмежування в зоні АТО.