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На виборах президента Хорватії найбільше голосів набрав проросійський кандидат - екзитпол

На виборах президента Хорватії найбільше голосів набрав проросійський кандидат - екзитпол

Київ • УНН

 • 20207 перегляди

За даними екзитполів, чинний президент Хорватії Зоран Міланович лідирує з 51,48% голосів. Друге місце посів Драган Приморац з 19,29% підтримки.

На виборах президента Хорватії чинний президент Зоран Міланович, якого вважають проросійським, згідно з даними екзитполів, набрав 51,48% голосів. Про це повідомляє HRT, пише УНН.

Деталі

Друге місце з 19,29% голосів посів колишній міністр науки й освіти Драган Приморац, якого підтримує "Хорватський демократичний союз".

Незалежна кандидатка Марія Селак Распудіч та Івана Кекін із партії "Ми можемо!" набрали приблизно по 8% голосів. Менше ніж 4% отримали Томіслав Йоньїч, Міро Буль, Бранка Лозо та Ніко Токіч Картело.

Ці дані перших екзитполів відповідають прогнозам та результатам опитувань напередодні виборів.

Віцепрезидентка опозиційної Соціал-демократичної партії Мірела Ахметович, яка підтримувала Мілановича на президентських виборах, уже подякувала виборцям. Вона додала, що опитування поки що не помилилися, але й зауважила: ще потрібно дочекатися офіційних результатів.

Нагадаємо

Уряд Хорватії схвалив придбання 6 безпілотників Bayraktar TB2 та танків Leopard 2A8. Це рішення пов'язане з передачею Україні 30 танків М-84 та 30 БМП М-80 на суму 144,8 млн євро.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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