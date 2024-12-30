На виборах президента Хорватії найбільше голосів набрав проросійський кандидат - екзитпол
Київ • УНН
За даними екзитполів, чинний президент Хорватії Зоран Міланович лідирує з 51,48% голосів. Друге місце посів Драган Приморац з 19,29% підтримки.
На виборах президента Хорватії чинний президент Зоран Міланович, якого вважають проросійським, згідно з даними екзитполів, набрав 51,48% голосів. Про це повідомляє HRT, пише УНН.
Деталі
Друге місце з 19,29% голосів посів колишній міністр науки й освіти Драган Приморац, якого підтримує "Хорватський демократичний союз".
Незалежна кандидатка Марія Селак Распудіч та Івана Кекін із партії "Ми можемо!" набрали приблизно по 8% голосів. Менше ніж 4% отримали Томіслав Йоньїч, Міро Буль, Бранка Лозо та Ніко Токіч Картело.
Ці дані перших екзитполів відповідають прогнозам та результатам опитувань напередодні виборів.
Віцепрезидентка опозиційної Соціал-демократичної партії Мірела Ахметович, яка підтримувала Мілановича на президентських виборах, уже подякувала виборцям. Вона додала, що опитування поки що не помилилися, але й зауважила: ще потрібно дочекатися офіційних результатів.
Нагадаємо
Уряд Хорватії схвалив придбання 6 безпілотників Bayraktar TB2 та танків Leopard 2A8. Це рішення пов'язане з передачею Україні 30 танків М-84 та 30 БМП М-80 на суму 144,8 млн євро.