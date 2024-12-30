На выборах президента Хорватии больше всего голосов набрал пророссийский кандидат - экзитполл
Киев • УНН
По данным экзитполов, действующий президент Хорватии Зоран Миланович лидирует с 51,48% голосов. Второе место занял Драган Приморац с 19,29% поддержки.
На выборах президента Хорватии действующий президент Зоран Миланович, которого считают пророссийским, согласно данным экзитполов, набрал 51,48% голосов. Об этом сообщает HRT, пишет УНН.
Детали
Второе место с 19,29% голосов занял бывший министр науки и образования Драган Приморац, которого поддерживает "Хорватский демократический союз".
Независимый кандидат Мария Селак Распудич и Ивана Кекин из партии "Мы можем!" набрали примерно по 8% голосов. Менее 4% получили Томислав Йоньич, Миро Буль, Бранка Лозо и Нико Токич Картело.
Эти данные первых экзитполов соответствуют прогнозам и результатам опросов накануне выборов.
Вице-президент оппозиционной Социал-демократической партии Мирела Ахметович, которая поддерживала Милановича на президентских выборах, уже поблагодарила избирателей. Она добавила, что опросы пока не ошиблись, но и заметила: еще нужно дождаться официальных результатов.
Напомним
Правительство Хорватии одобрило приобретение 6 беспилотников Bayraktar TB2 и танков Leopard 2A8. Это решение связано с передачей Украине 30 танков М-84 и 30 БМП М-80 на сумму 144,8 млн евро.