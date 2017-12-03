На вулицях Києва 1,2 тисячі поліцейських забезпечують порядок
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Близько 1,2 тисяч правоохоронців стежать за дотриманням порядку у середмісті Києва. Про це йдеться у повідомленні ГУ НП м. Києва, передає УНН.
"Правоохоронці супроводжують марш, участь у якому, за попередніми підрахунками, беруть приблизно 1,5 тисячі осіб", - уточнили в поліції.
Зазначимо, у центрі Києва в неділю проходить акція, яка стартувала у парку ім. Тараса Шевченка, його учасники вирушили центральними вулицями Києва до урядового кварталу. Завершиться хода на Європейській площі.
Нагадаємо, у Молдові при спробі нелегально потрапити в Україну прикордонники затримали раніше видвореного з України соратника Міхеїла Саакашвілі Вано Надирадзе.