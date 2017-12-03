На улицах Киева 1,2 тысячи полицейских обеспечивают порядок
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Около 1,2 тысячи правоохранителей следят за соблюдением порядка в центре Киева. Об этом говорится в сообщении ГУ НП м. Киева, передает УНН.
"Правоохранители сопровождают марш, участие в котором, по предварительным подсчетам, берут примерно 1,5 тысячи человек", - уточнили в полиции.
Отметим, в центре Киева в воскресенье проходит акция, которая стартовала в парке им. Тараса Шевченко, его участники отправились по центральным улицам Киева к правительственному кварталу. Завершится шествие на Европейской площади.
Напомним, в Молдове при попытке нелегально попасть в Украину пограничники задержали ранее выдворенного из Украины соратника Михаила Саакашвили Вано Надирадзе.