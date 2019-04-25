На Володимирській гірці та у парку "Хрещатий" проведено роботи з укріплення схилів - КМДА
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Проведено роботи із влаштування підпірних стін та укріпленню схилів на Володимирській гірці та у парку “Хрещатий”. Про це повідомив заступник голови КМДА Олександр Спасибко, передає УНН із посиланням на повідомлення КМДА.
“З парку „Володимирська гірка“ можна побачити будівельні майданчики на схилах гірки. Було отримано висновок науково-дослідного інституту будівельних конструкцій про необхідність максимального укріплення ділянки. Територія біля Філармонії також вже давно потребує укріплення. Цим Інститутом було розроблено відповідне проектне рішення”, — розповів Олександр Спасибко.
За його словами, схили укріплено майже 400 буронабивними палями і 4 підпірними стінами. Протизсувні роботи й будівництво підпірних стін велося і з боку парку “Хрещатого”, недалеко від філармонії.
“За роботою будівельників наглядає НДІ будівельних конструкцій. Усі роботи виконуються згідно з графіком та повністю відповідають будівельним нормам і стандартам. Тож ми і надалі будемо інформувати киян про перебіг робіт”, — додав Олександр Спасибко.