На Волині вихованці дитбудинку поскаржились на домагання з боку керівництва установи

“Під час моніторингового візиту до притулку для дітей, які потрапили у складні життєві обставини у десятьох дітей виявили сліди побиття та крові на одежі. Більше того, троє дітей заявили про сексуальні домагання з боку керівництва установи. Притулок знаходиться в м. Рожище Волинської області і зараз там перебуває 33 дитини віком від 3 до 18 років. Дітки розповіли, що сам директор та його брат, який працює черговим з режиму, їх б’ють та ображають нецензурними словами. Дівчата повідомили, що брат директора їх торкався за різні частини тіла. Діти скаржилися виховательці, але вона відмахнулася — сказала, що вони все вигадують”, — повідомила омбудсмен.

Вона додала, що працівники Нацполіції вже працюють на місці.

“З губернатором Волинської області Олександром Савченком обговорили, щоб знайшли місце, куди можна буде перевести дітей і забезпечити їхній психологічний спокій, аби вони не зазнали жодного тиску... Залишати дітей сам на сам з такими людьми ми не маємо права. На місці вже працює Служба у справах дітей, керівник профільного департаменту Міністерства соціальної політики Руслан Ковбаса вже також виїхав до притулку. Має під’їхати й прокуратура. Як з’ясувалося, директор установи вже був у розробці правоохоронних органів після зникнення дітей. Міністерство охорони здоров’я простежить за тим, аби дітей обстежили й надали усю необхідну медичну допомогу”, — резюмувала Л.Денісова.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск прийняв відставку колишнього архієпископа Вашингтонського, кардинала Теодора Маккарика, якого звинуватили у сексуальному насильстві відносно підлітка близько 50 років тому.