На Волині вихованці дитбудинку поскаржились на домагання з боку керівництва установи

ukru
Ексклюзив
17:08 • 11419 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

15:22 • 36887 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

15:09 • 54949 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

13:46 • 71738 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

11:37 • 67240 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 106000 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 150301 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 187678 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 275895 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 166839 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2.9 м/с
82 %
750 мм
Популярнi новини
В "Укрзалізниці" розповіли, коли відновлять роботу онлайн-сервісів після масштабної кібератаки

В "Укрзалізниці" розповіли, коли відновлять роботу онлайн-сервісів після масштабної кібератаки

25 березня, 08:07 • 42359 перегляди
Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

25 березня, 08:43 • 115674 перегляди
У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

25 березня, 09:11 • 100165 перегляди
У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

25 березня, 09:56 • 84825 перегляди
Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

25 березня, 10:16 • 76544 перегляди
Публікації
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

13:46 • 71716 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 144333 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 275887 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 208381 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 236603 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

11:55 • 12116 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 28606 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 30441 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 33675 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 60386 перегляди
Актуальне
На Волині вихованці дитбудинку поскаржились на домагання з боку керівництва установи

На Волині вихованці дитбудинку поскаржились на домагання з боку керівництва установи

Київ • УНН

 • 10036 перегляди

КИЇВ. 2 серпня. УНН. У Волинській області троє дітей, які знаходяться у місцевому притулку для неповнолітніх, які потрапили у складні життєві обставини заявили про сексуальні домагання з боку керівництва установи. Про це в мережі Facebook повідомила омбудсмен Людмила Денісова, передає УНН.

“Під час моніторингового візиту до притулку для дітей, які потрапили у складні життєві обставини у десятьох дітей виявили сліди побиття та крові на одежі. Більше того, троє дітей заявили про сексуальні домагання з боку керівництва установи. Притулок знаходиться в м. Рожище Волинської області і зараз там перебуває 33 дитини віком від 3 до 18 років. Дітки розповіли, що сам директор та його брат, який працює черговим з режиму, їх б’ють та ображають нецензурними словами. Дівчата повідомили, що брат директора їх торкався за різні частини тіла. Діти скаржилися виховательці, але вона відмахнулася — сказала, що вони все вигадують”, — повідомила омбудсмен.

Вона додала, що працівники Нацполіції вже працюють на місці.

“З губернатором Волинської області Олександром Савченком обговорили, щоб знайшли місце, куди можна буде перевести дітей і забезпечити їхній психологічний спокій, аби вони не зазнали жодного тиску... Залишати дітей сам на сам з такими людьми ми не маємо права. На місці вже працює Служба у справах дітей, керівник профільного департаменту Міністерства соціальної політики Руслан Ковбаса вже також виїхав до притулку. Має під’їхати й прокуратура. Як з’ясувалося, директор установи вже був у розробці правоохоронних органів після зникнення дітей. Міністерство охорони здоров’я простежить за тим, аби дітей обстежили й надали усю необхідну медичну допомогу”, — резюмувала Л.Денісова.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск прийняв відставку колишнього архієпископа Вашингтонського, кардинала Теодора Маккарика, якого звинуватили у сексуальному насильстві відносно підлітка близько 50 років тому.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$279.12
Brent
$72.17
Bitcoin
$87,937.90
S&P 500
$5,772.04
Газ TTF
$41.84
Золото
$3,057.49
Ethereum
$2,068.65