На Волыни воспитанники детдома пожаловались на домогательства со стороны руководства учреждения

"Во время мониторингового визита в приют для детей, попавших в сложные жизненные обстоятельства у десяти детей обнаружили следы избиения и крови на одежде. Более того, трое детей заявили о сексуальных домогательствах со стороны руководства учреждения. Приют находится в г. Рожище Волынской области и сейчас там находится 33 ребенка в возрасте от 3 до 18 лет. Детки рассказали, что сам директор и его брат, который работает дежурным по режиму, их бьют и оскорбляют нецензурными словами. Девушки сообщили, что брат директора их касался за разные части тела. Дети жаловались воспитательнице, но она отмахнулась - сказала, что они все выдумывают", - сообщила омбудсмен.

Она добавила, что работники Нацполиции уже работают на месте.

"С губернатором Волынской области Александром Савченко обсудили, чтобы нашли место, куда можно будет перевести детей и обеспечить их психологический покой, чтобы они не претерпели никакого давления... Оставлять детей один на один с такими людьми мы не имеем права. На месте уже работает Служба по делам детей, руководитель профильного департамента Министерства социальной политики Руслан Ковбаса уже также выехал в приют. Должна подъехать и прокуратура. Как выяснилось, директор учреждения уже был в разработке правоохранительных органов после исчезновения детей. Министерство здравоохранения проследит за тем, чтобы детей обследовали и оказали всю необходимую медицинскую помощь", - резюмировала Л.Денисова.

Напомним, Папа Римский Франциск принял отставку бывшего архиепископа Вашингтонского кардинала Теодора Маккарика, которого обвинили в сексуальном насилии в отношении подростка около 50 лет назад.