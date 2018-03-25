На Волині старе дерево розчавило чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Старе дерево у Горохівському лісництві на Волнині впало на мешканця с. Мирне, внаслідок чого він загинув. Про це повідомив начальник Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства Олександр Кватирко на свої сторінці в Facebook, передає УНН.
"...у Горохівському лісництві трапилась біда. У лісі загинув мешканець с. Мирне. Трухлява осика впала на людину. Від удару, який прийшовся на голову, чоловік помер. Чоловіки самі пішли до лісу назбирати дров’яної деревини. Не зрізати, не рубати. Назбирати у лісі", - написав Кватирко.
У коментарях до повідомлення він уточнив, що група чоловіків знімала кору із дерева.
Принагідно Кватирко закликав бути обережними тих, хто відправляється до лісу.
"Заготівля деревини не є безпечною роботою. Ліс забрав життя не одного лісівника. Тут навіть спецзасоби і спецодяг не завжди допомагають", - підкреслив він.
Нагадаємо, на Львівщині під час вирубки лісу на лісника впало дерево.