На Волині через падіння з драбини помер маленький хлопчик
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Хлопчик 2016 року народження впав з драбини у селі Світязь Волинської області. В результаті дитина померла. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП у Волинській області.
Трагедія сталася у селі Світязь 14 червня близько 21:00.
"Дитина 2016 року народження впала з драбини, яка стояла у дворі будинку. Хлопчика госпіталізували до відділення реанімації. Але там дитина від отриманих травм померла", – йдеться в повідомленні.
Відомості за цим фактом внесли до ЄРДР. Відкрито кримінальне провадження за ст. 115 КК України з позначкою "нещасний випадок".
Нагадаємо, 8-річний хлопчик помер від ураження струмом на Херсонщині.