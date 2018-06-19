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На Волині через падіння з драбини помер маленький хлопчик

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 червня. УНН. Хлопчик 2016 року народження впав з драбини у селі Світязь Волинської області. В результаті дитина померла. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП у Волинській області.

Трагедія сталася у селі Світязь 14 червня близько 21:00.

"Дитина 2016 року народження впала з драбини, яка стояла у дворі будинку. Хлопчика госпіталізували до відділення реанімації. Але там дитина від отриманих травм померла", – йдеться в повідомленні.

Відомості за цим фактом внесли до ЄРДР. Відкрито кримінальне провадження за ст. 115 КК України з позначкою "нещасний випадок".

Нагадаємо, 8-річний хлопчик помер від ураження струмом на Херсонщині. 

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