На Волыни из-за падения с лестницы умер маленький мальчик
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Мальчик 2016 рождения упал с лестницы в селе Свитязь Волынской области. В результате ребенок умер. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Волынской области.
Трагедия произошла в селе Свитязь 14 июня около 21:00.
"Ребенок 2016 рождения упал с лестницы, которая стояла во дворе дома. Мальчика госпитализировали в отделение реанимации. Но там ребенок от полученных травм скончался", - говорится в сообщении.
Сведения по данному факту внесли в ЕРДР. Открыто уголовное производство по ст. 115 УК Украины с пометкой "несчастный случай".
Напомним, 8-летний мальчик умер от удара током в Херсонской области.