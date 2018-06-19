На Волыни из-за падения с лестницы умер маленький мальчик

Трагедия произошла в селе Свитязь 14 июня около 21:00.

"Ребенок 2016 рождения упал с лестницы, которая стояла во дворе дома. Мальчика госпитализировали в отделение реанимации. Но там ребенок от полученных травм скончался", - говорится в сообщении.

Сведения по данному факту внесли в ЕРДР. Открыто уголовное производство по ст. 115 УК Украины с пометкой "несчастный случай".

Напомним, 8-летний мальчик умер от удара током в Херсонской области.