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На військову службу за контрактом цього року прийняли 21 тис. осіб

На військову службу за контрактом цього року прийняли 21 тис. осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 серпня. УНН. Цього року на військову службу за контрактом було прийнято понад 21 тисячу осіб. Про це у п’ятницю повідомив заступник міністра оборони України Олег Шевчук під час брифінгу перед початком прямої телефонної лінії Кабінету міністрів України, передає УНН із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"У 2019 році на військову службу за контрактом у Збройних силах України прийнято понад 21 тисячу осіб", - сказав він.

Шевчук уточнив, що йдеться, у тому числі, про більш ніж 1,5 тисячі офіцерів.

Заступник міністра також додав, що протягом 2019 року тривають заходи щодо створення на базі військкоматів територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

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Як повідомляв УНН, під час весняного призову, який тривав з квітня по червень, до армії відправили майже 17,4 тисячі осіб.

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