На військову службу за контрактом цього року прийняли 21 тис. осіб

КИЇВ. 9 серпня. УНН. Цього року на військову службу за контрактом було прийнято понад 21 тисячу осіб. Про це у п’ятницю повідомив заступник міністра оборони України Олег Шевчук під час брифінгу перед початком прямої телефонної лінії Кабінету міністрів України, передає УНН із посиланням на пресслужбу Міноборони.