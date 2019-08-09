На военную службу по контракту в этом году приняли 21 тыс. человек
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. В этом году на военную службу по контракту было принято более 21 тысячу человек. Об этом в пятницу сообщил заместитель министра обороны Украины Олег Шевчук во время брифинга перед началом прямой телефонной линии Кабинета министров Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"В 2019 году на военную службу по контракту в Вооруженных силах Украины принято более 21 тысячу человек", - сказал он.
Шевчук уточнил, что речь идет, в том числе, о более чем 1,5 тысячи офицеров.
Заместитель министра также добавил, что в течение 2019 года продолжаются мероприятия по созданию на базе военкоматов территориальных центров комплектования и социальной поддержки.
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Как сообщал УНН, во время весеннего призыва, который длился с апреля по июнь, в армию отправили почти 17,4 тысячи человек.