На военную службу по контракту в этом году приняли 21 тыс. человек

КИЕВ. 9 августа. УНН. В этом году на военную службу по контракту было принято более 21 тысячу человек. Об этом в пятницу сообщил заместитель министра обороны Украины Олег Шевчук во время брифинга перед началом прямой телефонной линии Кабинета министров Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.