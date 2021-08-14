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На військовій базі у США знешкодили озброєну невідому людину

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. На військову базу Анакостія-Боллінг у Вашингтоні проникла людина зі зброєю. Про це повідомляєють на сайті військової бази Анакостія-Боллінг, пише УНН.

Деталі

База Анакостія-Боллінг використовується Військово-Морськими силами США і Військово-повітряними силами США. На території бази знаходиться багато дуже важливих військових об'єктів, включаючи штаб-квартиру розвідувального управління МО США, канцелярію міністра військово-повітряних сил, штаб заступника коменданта Корпусу морської піхоти з авіації і так далі.

Проникнення невідомої людини на базу змусило американських військових перекрити всі траси, що ведуть до об'єкта. Військовослужбовцям бази було наказано побачивши озброєного незнайомця тікати і ховатися в безпечному місці. Пізніше його було передано поліції.

Нагадаємо

Байден заявив про завершення військової місії США в Іраку.

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