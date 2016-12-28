На Вінничині у ДТП постраждало троє жінок
Київ • УНН
ВІННИЦЯ-КИЇВ. 28 грудня. УНН. Троє жінок опинились на лікарняних ліжках внаслідок дорожньо-транспортних пригод, які стались у Бершаді та у Вінниці. Всі потерпілі з тілесними ушкодженнями госпіталізовані до лікарень, повідомили УНН-Центр у ГУ НП у Вінницькій області.
Вчора у місті Бершадь по вулиці Покровській не розминулись автомобілі “Тойота Королла” та “ВАЗ 2109”. В результаті зіткнення постраждала 34-річна пасажирка “Тойоти”. Жінка у важкому стані госпіталізована до реанімаційного відділення Бершадської лікарні.
У Вінниці по вулиці Пирогова 38-річний водій автомобіля “Шкода” допустив наїзд на 29-річну вінничанку. Попередньо встановлено, що жінка переходила дорогу по розмітці нерегульованого пішохідного переходу. Потерпіла госпіталізована до лікарні.
Цього ж дня по проспекту Коцюбинського 28-річний водій автомобіля “Мазда” допустив наїзд на 53-річну жінку, яка перебігала проїжджу частину у невстановленому місці.