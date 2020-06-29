На Вінничині місцевий випадково застрелив молодика
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Правоохоронці Вінничини у суботу затримали 28-річного жителя Калинівського району, який під час відпочинку на ставку з власної необережності смертельно поранив свого товариша. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий помер в кареті швидкої допомоги. Про це інформує відділ комунікації поліції Вінницької області, передає УНН.
Як зазначив начальник Калинівського відділу поліції Олександр Король, свідки події спочатку давали покази, що потерпілий сам себе смертельно травмував.
"Однак, в ході проведення розслідування поліцейські встановили розбіжності у свідченнях та затримали зловмисника, причетного до смертельного травмування хлопця. Ним виявився 28 - річний місцевий житель. Під час демострації пістолета "STALKER" чоловік з власної необережності здійснив постріл та травмував молодика. Хлопець помер по дорозі у лікарню в кареті швидкої допомоги", - повідомили в поліції.
Зазначається, що наразі зловмисник затриманий в процесуальному порядку та поміщений до ізолятора тимчасового тримання.
Слідчим відділенням поліції розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 119 ККУ (вбивство через необережність). Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.
Як повідомляв УНН, у Новомосковську Дніпропетровської області на вулиці біля магазину між двома чоловіками виник конфлікт, під час якого зловмисник вистрелив у свого опонента.