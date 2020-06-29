В Дніпропетровській області чоловік біля магазину застрелив опонента
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. У Новомосковську Дніпропетровської області на вулиці біля магазину між двома чоловіками виник конфлікт, під час якого зловмисник вистрелив у свого опонента. Потерпілий помер в лікарні. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.
"42–річному чоловіку, який смертельно поранив місцевого жителя, вручено повідомлення про підозру за ч. 4 ст.296 (хуліганство із застосуванням зброї) та ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого)", - йдеться в повідомленні.
Як встановили правоохоронці, на вулиці біля магазину між двома чоловіками виник конфлікт, під час якого зловмисник вистрелив у свого опонента. Від отриманих травм 24-річний житель Новомосковська помер у лікарні.
Подія сталася 28 червня близько 16.30. В ході розшукових заходів поліцейські встановили особу стрілка та затримали його. Знаряддя злочину - стартовий пістолет "STALKER", кустарно перероблений для відстрілу патронів травматичної дії, вилучили та направили на експертизу.
Досудове слідство за даним фактом триває.
Нагадаємо, в результаті стрілянини на Харківщині постраждали двоє чоловіків, один з яких помер.