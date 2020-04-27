На Вінниччині зареєстровано вже майже 400 інфікованих коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Станом на 11:00 27 квітня на території Вінницької області виявлено коронавірус у 398 осіб, зокрема - у 27 дітей. Про це повідомляє Вінницький обласний лабораторний центр МОЗ України, передає УНН.
Лабораторно підтверджені випадки зареєстровані на 24 адміністративних територіях:
▪️ місто Вінниця - 177,
▪️ Калинівський район - 72,
▪️ Вінницький район – 21,
▪️ Тростянецький район – 16,
▪️ Гайсинський район – 13,
▪️ Погребищенький район – 12,
▪️ Барський район – 10,
▪️ Козятинський та Немирівський райони – по 9,
▪️ Жмеринський район – 8,
▪️ Літинський район – 6,
▪️ Липовецький, Муровано-Куриловецький, Тульчинський, Хмільницький, Ямпільський райони – по 5,
▪️ Крижопільський, Оратівський, Тиврівський, Томашпільський, Чернівецький райони – по 3,
▪️ Іллінецький, Могилів-Подільський райони – по 2,
▪️ місто Ладижин - 1 випадок.
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Уточнюється, що одужало 67 осіб, що підтверджено 2-ма негативними результатами лабораторних досліджень.
Станом на 27 квітня 2020 року в лабораторіях ОЛЦ досліджено 6753 зразків матеріалів. На даний час у лабораторному центрі є у наявності 89 наборів реагентів для проведення досліджень методом полімеразної ланцюгової реакції.
Нагадаємо, на Вінниччині вимагають звільнення очільниці “медичного” департаменту облдержадміністрації.