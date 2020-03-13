На вихідних в Україні можливий мокрий сніг
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. В Україні у суботу, 14 березня, вдень у північній частині та на сході очікується невеликий дощ, місцями з мокрим снігом, у неділю, 15 березня, без опадів. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"Найближчої ночі у центральних, південних та східних областях помірні дощі, завтра, 14 березня, вдень у північній частині та на сході країни невеликий дощ, місцями з мокрим снігом, на решті території без істотних опадів; у більшості областей пориви північно-західного вітру 15-20 м/с; температура вночі 1-6° тепла, вдень у західних, північних та Вінницькій областях 3-9°, на решті території 10-15°", - повідомили синоптики.
У наступні дві доби, 15-16 березня, без опадів, поступове послаблення вітру; температура вночі 0-6° морозу, в Карпатах та на Прикарпатті 7-12° морозу, вдень 15 березня 1-7° тепла, на Закарпатті до 10°, 16 березня 5-12°.
Нагадаємо, 13 березня в Україні до 20 градусів тепла.