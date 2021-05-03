На Великдень у Києві народилось близько пів сотні дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. У Києві на Великдень народилося близько 50 дітей, більшість з них - хлопчики. Про це журналісту УНН повідомила керівник пресслужби Департаменту охорони здоров’я КМДА Наталія Вишневська.
Цитата:
"На Великдень, 2 травня, народилося 46 дітей, з них 26 хлопчиків та 20 дівчаток", — сказала Вишневська.
Доповнення
Минулого року у Києві на Великдень народилося 53 дітей.
У 2019 році на Великдень, 28 квітня, у Києві народилося понад 60 дітей.
Нагадаємо, на другий день після Великодня за за Юліанським календарем, цього року - 3 травня, за традицією в Україні відзначають Волочильний понеділок. Його ще називають Обливаним, Поливальним або Водяним понеділком.