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На Пасху в Киеве родилось около полсотни детей

На Пасху в Киеве родилось около полсотни детей

Киев  •  УНН

 • 30839 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. В Киеве на Пасху родилось около 50 детей, большинство из них - мальчики. Об этом журналисту УНН сообщила руководитель пресс-службы Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская.

Цитата:

"На Пасху, 2 мая, родилось 46 детей, из них 26 мальчиков и 20 девочек", - сказала Вишневская.

Дополнение

В прошлом году в Киеве на Пасху родилось 53 детей.

В 2019 году на Пасху, 28 апреля, в Киеве родилось более 60 детей.

Напомним, на второй день после Пасхи по Юлианскому календарю, в этом году - 3 мая, по традиции в Украине отмечают Волочильный понедельник. Его еще называют Обливным, Поливальным или Водяным понедельником.

Украинские Национальные Новости

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