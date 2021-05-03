На Пасху в Киеве родилось около полсотни детей
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. В Киеве на Пасху родилось около 50 детей, большинство из них - мальчики. Об этом журналисту УНН сообщила руководитель пресс-службы Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская.
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"На Пасху, 2 мая, родилось 46 детей, из них 26 мальчиков и 20 девочек", - сказала Вишневская.
Дополнение
В прошлом году в Киеве на Пасху родилось 53 детей.
В 2019 году на Пасху, 28 апреля, в Киеве родилось более 60 детей.
Напомним, на второй день после Пасхи по Юлианскому календарю, в этом году - 3 мая, по традиции в Украине отмечают Волочильный понедельник. Его еще называют Обливным, Поливальным или Водяным понедельником.