На церемонії вручення "Золотих глобусів" прозвучала заява Зеленського
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Під час ювілейної 80-ї церемонії вручення нагород "Золотий глобус" (їх вважають другою за престижністю нагородою у Голлівуді після "Оскара") пролунала відеозаява президента України Володимира Зеленського, передає УНН.
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Його представив актор Шон Пенн, який неодноразово бував в Україні після початку повномасштабної війни та навіть привіз Зеленському до Києва свій "Оскар".
Як пише американське видання The Hill, Зеленський нагадав, що "Золоті глобуси" почали вручати під час Другої світової війни у 1943 році. Він заявив, що бій України проти російського вторгнення символізує "боротьбу за права нового покоління, яке знало про війну лише з кіно".
"У Першій світовій війні загинули мільйони людей. Друга світова війна занапастила десятки мільйонів. Третьої світової війни не буде. Це не трилогія", - заявив Зеленський.
Він додав, що Україна зупинить російську агресію за допомогою демократичних країн світу.
Цитата
"Війна в Україні поки що не закінчена, але в ній настає перелом, і вже зрозуміло, хто переможе. Ми зробимо це разом із усім вільним світом і я сподіваюся, що всі ви будете з нами у цей переможний день, день нашої перемоги", - сказав Зеленський.