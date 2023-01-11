На церемонії вручення "Золотих глобусів" прозвучала заява Зеленського

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
16:00 • 14886 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
13:44 • 25652 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

12:59 • 46860 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
11:31 • 54773 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

10:52 • 65298 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 109976 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 60504 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 126661 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 90331 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 65959 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+15°
3.8м/с
29%
Популярнi новини

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

14 квітня, 07:56 • 70007 перегляди

У Києві маршрутка врізалась у вантажівку: травмовано п'ять пасажирів

14 квітня, 07:59 • 57280 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 131505 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 63463 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 60135 перегляди
Публікації

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

16:00 • 14894 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 109982 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 132297 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 126665 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 241800 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ольга Стефанишина

Олег Синєгубов

Джефф Безос

Актуальні місця

Україна

Суми

Київ

Сполучені Штати

Харків

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 60665 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 63984 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 35445 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 39316 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 54433 перегляди
Актуальне

Шахед-136

The New York Times

The Guardian

Instagram

YouTube

На церемонії вручення "Золотих глобусів" прозвучала заява Зеленського

Київ • УНН

 • 647289 перегляди

КИЇВ. 11 січня. УНН. Під час ювілейної 80-ї церемонії вручення нагород "Золотий глобус" (їх вважають другою за престижністю нагородою у Голлівуді після "Оскара") пролунала відеозаява президента України Володимира Зеленського, передає УНН.

На церемонії вручення "Золотих глобусів" прозвучала заява Зеленського

Деталі

Його представив актор Шон Пенн, який неодноразово бував в Україні після початку повномасштабної війни та навіть привіз Зеленському до Києва свій "Оскар".

Як пише американське видання The Hill, Зеленський нагадав, що "Золоті глобуси" почали вручати під час Другої світової війни у ​​1943 році. Він заявив, що бій України проти російського вторгнення символізує "боротьбу за права нового покоління, яке знало про війну лише з кіно".

"У Першій світовій війні загинули мільйони людей. Друга світова війна занапастила десятки мільйонів. Третьої світової війни не буде. Це не трилогія", - заявив Зеленський.

Він додав, що Україна зупинить російську агресію за допомогою демократичних країн світу.

Цитата

"Війна в Україні поки що не закінчена, але в ній настає перелом, і вже зрозуміло, хто переможе. Ми зробимо це разом із усім вільним світом і я сподіваюся, що всі ви будете з нами у цей переможний день, день нашої перемоги", - сказав Зеленський.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$64.44
Bitcoin
$84,106.00
S&P 500
$5,374.93
Tesla
$248.74
Газ TTF
$34.62
Золото
$3,214.86
Ethereum
$1,628.30