На церемонии вручения "Золотых глобусов" прозвучало заявление Зеленского
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Во время юбилейной 80-й церемонии вручения наград "Золотой глобус" (их считают второй по престижности наградой в Голливуде после "Оскара") прозвучало видеозаявление президента Украины Владимира Зеленского, передает УНН.
Детали
Его представил актер Шон Пенн, который неоднократно бывал в Украине после начала полномасштабной войны и даже привез Зеленскому в Киев свой "Оскар".
Как пишет американское издание The Hill, Зеленский напомнил, что "Золотые глобусы" начали вручать во время Второй мировой войны в 1943 году. Он заявил, что бой Украины против российского вторжения символизирует "борьбу за права нового поколения, которое знало о войне только из кино".
"В Первой мировой войне погибли миллионы людей. Вторая мировая война погубила десятки миллионов. Третьей мировой войны не будет. Это не трилогия", - заявил Зеленский.
Он добавил, что Украина остановит российскую агрессию с помощью демократических стран мира.
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"Война в Украине пока не закончена, но в ней наступает перелом, и уже понятно, кто победит. Мы сделаем это вместе со всем свободным миром и я надеюсь, что все вы будете с нами в этот победный день, день нашей победы", - сказал Зеленский.