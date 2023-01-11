На церемонии вручения "Золотых глобусов" прозвучало заявление Зеленского

Детали

Его представил актер Шон Пенн, который неоднократно бывал в Украине после начала полномасштабной войны и даже привез Зеленскому в Киев свой "Оскар".

Как пишет американское издание The Hill, Зеленский напомнил, что "Золотые глобусы" начали вручать во время Второй мировой войны в 1943 году. Он заявил, что бой Украины против российского вторжения символизирует "борьбу за права нового поколения, которое знало о войне только из кино".

"В Первой мировой войне погибли миллионы людей. Вторая мировая война погубила десятки миллионов. Третьей мировой войны не будет. Это не трилогия", - заявил Зеленский.

Он добавил, что Украина остановит российскую агрессию с помощью демократических стран мира.

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"Война в Украине пока не закончена, но в ней наступает перелом, и уже понятно, кто победит. Мы сделаем это вместе со всем свободным миром и я надеюсь, что все вы будете с нами в этот победный день, день нашей победы", - сказал Зеленский.