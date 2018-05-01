На Троєщині невідомий вирвав з вух жінки сережки та втік
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Сьогодні у вечері, в Деснянському районі Києва, на проспекті Володимира Маяковського 5, близько 22:30 невідомий зловмисник зірвав з вух літньої жінки сережки та втік. Про це повідомляє кореспондент УНН.
За словами правоохоронців, літня жінка поверталась додому, коли в темряві невідомий чоловік підійшов до неї з заду, зірвав з вух сережки та побіг в протилежному напрямку. Після цього жінка почала кликати на допомогу, а правоохоронців викликали перехожі. Затримати нападника на місці злочине не вдалось.
Після інциденту до постраждалої викликали лікарів та слідчих поліції міста Київ.
Як повідомляв УНН, у Київській області з моста впала автівка.