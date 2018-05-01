На Троещине неизвестный вырвал из ушей женщины серьги и скрылся

По словам правоохранителей, пожилая женщина возвращалась домой, когда в темноте неизвестный мужчина подошел к ней сзади, сорвал с ушей серьги и побежал в противоположном направлении. После этого женщина начала звать на помощь, а правоохранителей вызвали прохожие. Задержать нападавшего на месте преступления не удалось.

После инцидента к пострадавшей вызвали врачей и следователей полиции города Киев.

Как сообщал УНН, в Киевской области с моста упала машина.