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На Троещине неизвестный вырвал из ушей женщины серьги и скрылся

Киев • УНН

 • 11452 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. Сегодня вечером, в Деснянском районе Киева, на проспекте Владимира Маяковского 5, около 22:30 неизвестный злоумышленник сорвал с ушей летней женщины серьги и скрылся. Об этом сообщает корреспондент.

На Троещине неизвестный вырвал из ушей женщины серьги и скрылся

По словам правоохранителей, пожилая женщина возвращалась домой, когда в темноте неизвестный мужчина подошел к ней сзади, сорвал с ушей серьги и побежал в противоположном направлении. После этого женщина начала звать на помощь, а правоохранителей вызвали прохожие. Задержать нападавшего на месте преступления не удалось.

После инцидента к пострадавшей вызвали врачей и следователей полиции города Киев.

Как сообщал УНН, в Киевской области с моста упала машина.

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