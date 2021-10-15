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На трьох елетростанціях у Казахстані аварійно відключилися великі енергоблоки

На трьох елетростанціях у Казахстані аварійно відключилися великі енергоблоки

Київ • УНН

 • 14475 перегляди

КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Великі енергоблоки потужністю по 500 МВт аварійно відключилися на двох електростанціях у Павлодарській області на північному сході Казахстану. Про це повідомила в п’ятницю пресслужба казахстанської компанії з управління електричними мережами Kegoc, пише УНН.

Деталі

“14 жовтня з інтервалом в декілька годин на Екібастузській ГРЕС-1 і Екібастузській ГРЕС-2 аварійно відключилися великі енергоблоки потужністю по 500 МВт. Також на електростанції АТ „ЄЕК“ аварійно зупинений котел зі зниженням генерації на 150 МВт. Таким чином, сумарний обсяг аварійного зниження генерації на вищевказаних трьох електростанціях перевищив 1 000 МВт”, — йдеться в повідомленні.

За даними компанії, в умовах вже наявного дефіциту потужності зазначені аварійні відключення на електростанціях приведуть до неприпустимих відхилень потужності на кордоні з енергосистемою Росії, що може спровокувати перевантаження міждержавних ліній електропередачі із загрозою виникнення системної аварії.

“Для запобігання аваріям та мінімізації наслідків зниження генерації в енергосистемі АТ „Кегок“ за погодженням з Міністерством енергетики Республіки Казахстан спільно з регіональними електромереживими компаніями вироблено обмеження (подачі) електроенергії для споживачів, які здійснюють понадпланове споживання. Обмеження введені за узгодженими з місцевими виконавчими органами графіками”, — пояснили у пресслужбі.

Довідка

Екібастузька ГРЕС-1 — найбільша у Казахстані теплова електростанція в місті Екібастуз Павлодарської області Казахстану. Проектна встановлена потужність Екібастузської ГРЕС-1 — 4000 МВт, фактична встановлена потужність станом на 2018 рік — 3500 МВт.

Екібастузька ГРЕС-2 — друга, після ГРЕС-1, теплова електростанція в місті Екібастуз Павлодарської області Казахстану.

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