На трасі "Київ-Чоп" іномарка влетіла в мінівен

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Вчора ввечері неподалік села Корнин Рівненського району на автошляху "Київ-Чоп" сталась ДТП, постраждали три людини. Про це повідомляє прес-служба поліції області, передає УНН.

Поліцейські встановили, що водій автомобіля Audi 80, 27-річний житель села Тинне, зіткнувся із автомобілем Chrysler Voyager під керуванням 37-річного жителя міста Здолбунів, який, порушуючи правила дорожнього руху, вирішив перетнути проїзну частину дороги.

Унаслідок ДТП травмувався водій Audi та його 21-річна сестра. У них медики діагностували переломи та госпіталізували у травматологічне відділення рівненської лікарні. Також забої обличчя та забійну рану лоба отримав ще один пасажир цього ж легковика, 27-річний житель села Тинне. Йому надали необхідну меддопомогу на місці події, від госпіталізації він відмовився.

Водій Chrysler, його пасажир, а також іще один пасажир Audi внаслідок ДТП не постраждали. За фактом розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, мікроавтобус злетів у кювет, невдало об'їхавши ДТП з вантажівками.

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