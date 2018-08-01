На розв’язці біля столичних “Позняків” закриють рух транспорту
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. У зв’язку із ремонтом асфальтобетонного покриття на транспортній розв’язці біля станції метро “Позняки” 2-3 серпня буде закрито рух транспорту. Про це повідомили у КК “Київавтодор”, передає УНН.
Так, через ремонтні роботи закриють рух:
2 серпня
• із 08:00 до 16:00 на з’їзді зі шляхопроводу по просп. Петра Григоренка на просп. Миколи Бажана (парна сторона);
• із 08:00 до 16:00 на з’їзді з просп. Миколи Бажана на просп. Петра Григоренка (парна сторона);
• із 10:00 до 19:00 на з’їзді з просп. Миколи Бажана на просп. Петра Григоренка (непарна сторона);
• із 10:00 до 19.00 на з’їзді з просп. Петра Григоренка на просп. Миколи Бажана (непарна сторона).
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3 серпня
• із 08:00 до 16:00 на з’їзді зі шляхопроводу по просп. Петра Григоренка на просп. Миколи Бажана (парна сторона);
• із 08:00 до 16:00 на з’їзді з просп. Миколи Бажана на просп. Петра Григоренка (парна сторона).
Комунальники закликали водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних із виконанням ремонтних робіт.