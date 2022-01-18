На тлі морозів Україна збільшує споживання електроенергії. Уряд каже - має резерв для покриття пікових навантажень
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Україна має необхідні резерви для покриття пікових споживань електроенергії. Про це повідомив на брифінгу у вівторок міністр енергетики України Герман Галущенко, передає кореспондент УНН.
Енергосистема працює стабільно і покриває необхідну кількість електроенергії, що потрібна споживачам, каже міністр.
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“Ми бачимо, як і раніше, що споживання електричної енергії збільшується. Якщо, наприклад, взяти вчорашній день, то на піки доходило до 23 тис. мВт. Тому насправді, ми маємо необхідний резерв для того, щоб покривати ще більші піки в споживанні електроенергії. Зокрема станом на зараз ми маємо більше 2,5 тис. мВт резерву ГЕС, ГАЕС та ТЕС. Крім того, мамо близько 900 мВт резерву атомної генерації”, — заявив Галущенко.
Деталі
Він зазначив, що другий місяць поспіль відбувається стабільне накопичаення вугілля на складах.
На сьогодні, з його слів, вугілля на складах на 26% більше, ніж минулого опалювального сезону.
Міністр нагадав, що Україна диверсифікувала джерела постачання вугілля, і наразі імпорт відбувається в основному морським шляхом.
“Ми розрахували можливі додаткові навантаження на енергосистему, які ми спокійно зможемо покрити, маючи відповідний резерв генеруючих потужностей”, — додав урядовець.
Що було раніше
Як писав УНН, за минулий тиждень запаси газу в підземних сховищах скоротилися на 570 млн куб. м., що становить 4,3% від загального обсягу запасів.
Показники свідчать, що викачування газу прискорилося.