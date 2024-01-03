На Тернопільщині стався вибух у приватному будинку, господар поранений
Київ • УНН
Вибух газу зруйнував будинок у Тернопільській області; власника госпіталізовано з травмами.
У Тернопільській області увечері 2 січня стався вибух газу у приватному будинку. Власник помешкання госпіталізований. Про це повідомили в Головному Управлінні ДСНС у Тернопільській області, передає УНН.
Цитата
2 січня о 18:05 надійшло повідомлення про вибух в приватному житловому будинку в с. Хлопівка Хоростківської ТГ Чортківського району
Деталі
Зазначається, що прибувши на місце події підтвердився факт вибуху без подальшого горіння, в результаті якого житловий будинок зруйнований.
Власник будинку травмований, його у свідомості госпіталізували в лікарню.
Ймовірною причиною вибуху називають розгерметизацію внутрішньої системи газопостачання.
У Харкові в квартирі стався вибух газу, постраждала людина26.12.23, 11:40 • 26315 переглядiв