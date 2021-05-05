На Тернопільщині атовець, захищаючи себе та матір, вбив одного із шести нападників
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. У Тернопільській області атовець, захищаючи себе та матір від нападу шістьох нетверезих ровесників, ножем травмував одного з них. Потерпілий, відбігши на метрів триста, помер від втрати крові. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію поліції Тернопільської області.
Деталі
Інцидент стався ще 2 травня близько опівночі. Компанія з шести осіб приїхала в сусіднє село на дискотеку з Іванівки.
Повідомляється, що в клубі підозрюваний зробив їм зауваження. Це не сподобалося хлопцям, і вони вирішили розібратися з місцевим жителем. Останній, аби уникнути бійки, утік додому та закрився.
Проте, як вказано, компанія з шести осіб прийшла вночі на його подвір’я.
"Вони вирвали дверні ручки та вибили двері. На момент хуліганства в будинку разом з хлопцем була мама. Він злякався за неї. Про непрошених гостей повідомив на лінію "102“ і після цього одразу вийшов до дебоширів з ножем. Проте, коли почалася штовханина, юнак випадково вдарив ножем одного з нападників. Поранення виявилося летальним”, — зазначається в повідомленні.
У поліції повідомляють, що двадцятичотирирічний підозрюваний у скоєному зізнався.
За даними поліції, на момент бійки він був тверезий.
“Хлопцеві оголосили підозру згідно статті 118 ККУ. Суд обрав йому запобіжний захід — цілодобовий домашній арешт. Триває слідство”, — зазначається в повідомленні.
Додамо
За даними зі звіту Нацполіції, у середньому торік одне умисне вбивство ставалося кожні 6 годин. Так, у 2020 році сталося 1326 умисних вбивств, що на 7,1% менше, ніж у 2019 році. Розкрито 95% таких убивств.