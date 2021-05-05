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В Тернопольской области атовец, защищая себя и мать, убил одного из шести нападавших

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 мая. УНН. В Тернопольской области атовец, защищая себя и мать от нападения шестерых нетрезвых сверстников, ножом травмировал одного из них. Потерпевший, отбежав на метров триста, умер от потери крови. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию полиции Тернопольской области.

Детали

Инцидент произошел еще 2 мая около полуночи. Компания из шести человек приехала в соседнее село на дискотеку из Ивановки.

Сообщается, что в клубе подозреваемый сделал им замечание. Это не понравилось ребятам, и они решили разобраться с местным жителем. Последний, чтобы избежать драки, сбежал домой и закрылся в доме.

Однако, как указано, компания из шести человек пришла ночью к нему во двор.

"Они вырвали дверные ручки и выбили дверь. На момент хулиганства в доме вместе с парнем была мама. Он испугался за нее. О непрошеных гостях сообщил на линию "102" и после этого сразу вышел к дебоширам с ножом. Однако, когда началась толкотня, юноша случайно ударил ножом одного из нападавших. Ранение оказалось смертельным", - отмечается в сообщении.

В полиции сообщают, что двадцатичетырехлетний подозреваемый в содеянном сознался.

По данным полиции, на момент драки он был трезв.

"Парню объявили подозрение согласно статье 118 УКУ. Суд избрал ему меру пресечения - круглосуточный домашний арест. Продолжается следствие", - отмечается в сообщении.

Добавим

По данным из отчета Нацполиции, в среднем в прошлом году одно умышленное убийство происходило каждые 6 часов. Так, в 2020 году произошло 1326 умышленных убийств, что на 7,1% меньше, чем в 2019 году. Раскрыто 95% таких убийств.

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