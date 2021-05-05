В Тернопольской области атовец, защищая себя и мать, убил одного из шести нападавших

КИЕВ. 5 мая. УНН. В Тернопольской области атовец, защищая себя и мать от нападения шестерых нетрезвых сверстников, ножом травмировал одного из них. Потерпевший, отбежав на метров триста, умер от потери крови. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию полиции Тернопольской области.