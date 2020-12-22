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На Тайвані вперше з квітня виявили COVID-19 - винуватять пілота

Київ • УНН

 • 13082 перегляди

КИЇВ. 22 грудня. УНН. Тайвань у вівторок повідомив про першу місцеву передачу коронавірусу, місцева влада звинуватила іноземного пілота, який нібито заніс інфекцію на тайванську територію, яка 253 дні залишалася вільною від COVID-19. Про це повідомляє AFP, передає УНН.

На Тайвані вперше з квітня виявили COVID-19 - винуватять пілота

Так, згідно із заявами місцевих органів охорони здоров'я, у жінки тридцяти років був позитивний результат тесту на коронавірус після контакту з пілотом, новозеландцем, який працює в тайванській авіакомпанії.

Міністр охорони здоров'я Тайваню Чен Ши-чжун повідомив, що пілот не зміг "правдиво заявити" про свої контакти і дії влади.

Влада також заявила, що пілот, якому загрожує штраф до 10 600 доларів США, відвідав кілька закладів, включаючи універмаг.

Відзначається, що інфекція стала ударом для острова, який славиться своєю реакцією на пандемію: на ньому було зареєстровано всього 770 випадків коронавірусу і сім смертей після того, як він достроково закрив свої кордони і ввів суворі правила карантину.

З 12 квітня всі позитивні випадки в державі були зареєстровані у невеликої кількості місцевих жителів, які повернулися на Тайвань, а також від кількох іноземців та робітників-мігрантів, допущених на в'їзд з ділових причин.

Додамо, усього у світі на COVID-19 захворіло 77 342 399 людей, з них одужало 43 586 066. Кількість померлих зросла до 1 701 656.

Як повідомляв УНН, раніше в Китаї знайшли коронавірус на упаковці заморожених продуктів.

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