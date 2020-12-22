На Тайване впервые с апреля обнаружили COVID-19 - обвиняют пилота
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. Тайвань во вторник сообщил о первой местной передачи коронавируса, местные власти обвинили иностранного пилота, который якобы занес инфекцию на тайваньскую территорию, 253 дня остававшуюся свободной от COVID-19. Об этом сообщает AFP, передает УНН.
Так, согласно заявлениям местных органов здравоохранения, у женщины тридцати лет был положительный результат теста на коронавирус после контакта с пилотом, новозеландцем, работающим в тайваньской авиакомпании.
Министр здравоохранения Тайвани Чен Ши-чжун сообщил, что пилот не смог “правдиво заявить” о своих контактах и деятельности властям.
Власти также заявили, что пилот, которому грозит штраф в размере до 10 600 долларов США, посетил несколько заведений, включая универмаг.
Отмечается, что инфекция стала ударом для острова, который славится своей реакцией на пандемию: на нем было зарегистрировано всего 770 случаев коронавируса и семь смертей после того, как он досрочно закрыл свои границы и ввел строгие правила карантина.
С 12 апреля все положительные случаи в государстве были зарегистрированы у небольшого числа местных жителей, вернувшихся на Тайвань, а также от нескольких иностранцев и рабочих-мигрантов, допущенных к въезду по деловым причинам.
Добавим, всего в мире COVID-19 заболело 77 342 399 человек, из них выздоровели 43 586 066. Количество умерших возросло до 1 701 656.
Как сообщал УНН, ранее в Китае нашли коронавирус на упаковке замороженных продуктов.