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На Тайване впервые с апреля обнаружили COVID-19 - обвиняют пилота

Киев • УНН

 • 13082 просмотра

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Тайвань во вторник сообщил о первой местной передачи коронавируса, местные власти обвинили иностранного пилота, который якобы занес инфекцию на тайваньскую территорию, 253 дня остававшуюся свободной от COVID-19. Об этом сообщает AFP, передает УНН.

На Тайване впервые с апреля обнаружили COVID-19 - обвиняют пилота

Так, согласно заявлениям местных органов здравоохранения, у женщины тридцати лет был положительный результат теста на коронавирус после контакта с пилотом, новозеландцем, работающим в тайваньской авиакомпании.

Министр здравоохранения Тайвани Чен Ши-чжун сообщил, что пилот не смог “правдиво заявить” о своих контактах и деятельности властям.

Власти также заявили, что пилот, которому грозит штраф в размере до 10 600 долларов США, посетил несколько заведений, включая универмаг.

Отмечается, что инфекция стала ударом для острова, который славится своей реакцией на пандемию: на нем было зарегистрировано всего 770 случаев коронавируса и семь смертей после того, как он досрочно закрыл свои границы и ввел строгие правила карантина.

С 12 апреля все положительные случаи в государстве были зарегистрированы у небольшого числа местных жителей, вернувшихся на Тайвань, а также от нескольких иностранцев и рабочих-мигрантов, допущенных к въезду по деловым причинам.

Добавим, всего в мире COVID-19 заболело 77 342 399 человек, из них выздоровели 43 586 066. Количество умерших возросло до 1 701 656.

Как сообщал УНН, ранее в Китае нашли коронавирус на упаковке замороженных продуктов.

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