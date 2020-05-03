На Тайвані стався потужний землетрус

Сейсмологи зареєстрували підземні поштовхи об 11:24 за китайським часом (6:24 за часом Києва).

Епіцентр поштовхів знаходився біля східного узбережжя острова, в 70,7 км на північний схід від міста Тайдун. Осередок землетрусу залягав на глибині 40,4 км під морським дном.

Коливання грунту відчувалися в повітах Хуалянь, Цзяї, Тайдун, Чжанхуа, Наньтоу, Юнлінь і в цілому ряді міст. Даних про потерпілих чи руйнування, а також про загрозу цунамі до цього часу - не надходило.

Острів Тайвань з населенням 23 млн чоловік розташований в сейсмічно активній зоні Східної Азії.

Нагадаємо, неподалік від острова Крит стався потужний землетрус.