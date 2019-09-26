На Сумщині жінка збиралась годувати домашню худобу коноплями
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. На Сумщині у Білопільському районі працівники місцевої поліції вилучили з селянської садиби більше сотні кущів коноплі, якими власниця збиралася годувати худобу. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Сумській області.
“Про те, що одна з жительок району вирощує у своєму господарстві коноплі, працівники поліції дізнались під час проведення операції „Мак-2019“. Отримавши санкцію на обшук, вони завітали до 59-річної жінки додому. Справді, на подвір‘ї, в саду та на городі рясніли чималі коноплі. Правоохоронці облікували загалом 112 рослин”, — сказано у повідомленні.
"Сама жінка пояснює, що коноплі посіяла та вирощувала задля годування худоби. І про законодавчу заборону займатися таким аграрництвом начебто нічого не знала", - пишуть у пресцентрі.
Поліцейські увесь “корм” вилучили, а за даним фактом відкрили кримінальне провадження за ознаками за ч. 1 ст. 310 КК України “Посів або вирощування снотворного маку чи конопель”. Тепер жінці доведеться постати перед Законом і пояснити мотиви свого вчинку в суді. Їй загрожує сплата чималого штрафу, або арешт до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.
Нагадаємо, у Царичанському районі Дніпропетровської області виявили та вилучили 2 кг марихуани та 46 кущів конопель загальною вартістю 1,2 млн грн.